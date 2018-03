Cold War Kids publicará un álbum en directo

Cold War Kids publicará su nuevo álbum Audience, el 13 de abril, a través de Virgin EMI y Capitol Records . Un disco grabado en vivo en el Georgia Theatre (Georgia) y que nos traerá las canciones más conocidas de la banda. Entre ellas podemos destacar We Used to Vacation, Han Me Out To Dry o Hospital Bed, de su debut Robbers & Cowards (2006) o Miracle Mile y Bottled Affection de Dear Miss Lonelyhearts (2013).

Los californianos publicaban hace poco una versión en directo de su single Can We Hang On?. El cantante de la banda, Nathan Willett describe el tema como “una canción de amor esperanzadora, que mira al pasado, con nostalgia en los buenos tiempos pero que es incierto de cara al futuro”.

El grupo ha anunciado una gira por Estados Unidos:

5/18 Gulf Shores, AL – Hangout Music Festival

5/20 Houston, TX – Love Street Live Music Festival

5/21 Dallas, TX – The Rustic

5/22 San Antonio, TX – The Rustic

5/24 Chatanooga, TN – The Signal

5/25 Winston-Salem, NC – Gears and Guitars

5/30 Charleston, SC – Music Farm

5/31 Jacksonville, NC – The Tarheel

6/1 Asheville, NC – The Orange Peel

6/2 Burgettestown, PA – XFest at KeyBank Pavillion

6/3 Knoxville, TN – The Mill & Mine

6/5 Fort Smith, AR – TempleLive

6/7 Columbia, MO – Rose Park

6/8 Kansas City, MO – KRBZ Presents Coors Light Friday Summer Concert Series

6/9 Louisville, KY – Mercury Ballroom

6/10 Russell Township, OH – LaureLive

6/13 Columbus, OH – Newport Music Hall

6/14 Richmond, VA – The National

6/15 Dover, DE – Firefly Music Festival

6/16 Syracuse, NY – New York State Fair – Chevy Court Stage

6/17 Baltimore, MD – Rams Head Live!

6/19 New Haven, CT – College Street Music Hall

6/20 Portland, ME – State Theatre

6/22 South Burlington. VT – Higher Ground Ballroom

6/23 Hamilton, ON- Tim Horton’s Field

6/26 Omaha, NE – The Waiting Room

6/27 Bellvue, CO – Mishawaka Amphitheatre

6/28 Ogden, UT – Ogden Amphitheatre