Coachella presenta su impresionante cartel al completo

Ya que este año el Primavera Sound decidió ser madrugador y anunciar su cartel al completo antes de Navidades, uno de los momentos más emocionantes de este mes de enero para todos los amantes de estas grandes citas musicales era conocer el cartel de uno de los sueños de todo festivalero que se precie, nada menos que el Festival de Coachella, uno de los más potentes e interesantes a nivel mundial. La XVIII edición del Festival californiano se celebrará, como siempre, durante dos fines de semana, el del 14 al 16 de abril y el del 21 al 23 del mismo mes en el Empire Polo Club indio, California.

Para empezar, hablemos de los cabezas de cartel. En esta edición, Radiohead se encargará de la sesión del viernes, Beyoncé de la del sábado y Kendrick Lamar de la del domingo. Además, están presentes muchos de los artistas o bandas a los que merece la pena ver en este 2017. En la sesión del viernes, encontramos a The xx, Father John Misty, Mac DeMarco, que además suponemos que presentará su nuevo trabajo recién terminado, Empire of the Sun, Crystal Castles, Glass Animals y muchos más. El sábado tendremos a Bon Iver, The Avalanches, Two Door Cinema Club, Bastille, Local Natives, Warpaint, Blossoms y muchos más. Y para terminar el domingo disfrutaremos con Lorde, Justice, New Order, Future Islands, Devendra Banhart y nuestras queridas Hinds, así como muchos otros más.

Si estás pensando en hacer un viaje a California y no perderte la acción, date prisa porque las entradas normalmente vuelan. Un año más, será impresionante.