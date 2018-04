Coachella confirma los primeros nombres que se podrán ver en streaming

Uno de los festivales más populares, atractivos y globales de la música tendrá lugar este fin de semana. Coachella arranca su edición 2018 el viernes 13 de abril y terminará el 15 de abril. Es el primero de los dos findes que llenan de música de todo tipo el valle de Indio en California.

La organización acostumbra los últimos años a ofrecer en streaming una buena parte de su programación. Pues bien, ya se conocen un total de 75 actuaciones que retransmitirá Coachella a través de su canal de YouTube. Algunas de ellas muy destacadas.

Desde Beyoncé a Alvvays

Entre los artistas que se podrán visualizar se encuentran cabezas de cartel como Beyoncé o The Weeknd; nombres importantes del hip hop como Migos, Tyler, The Creator o Brockhampton; suculentas bandas alternativas como St. Vincent, The War On Drugs o Angel Olsen; y pujantes propuestas como Moses Sumney o Alvvays.

Todo ello se podrá ver en España durante la noche y la madrugada de este fin de semana. Sin embargo, el canal de YouTube repite al día siguiente todo lo que sucedió el día anterior, por si no os apetece trasnochar.