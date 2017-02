Clap Your Hands Say Yeah visitarán Barcelona en octubre

Clap Your Hands Say Yeah están de vuelta con The Tourist, su nuevo disco recién publicado este mismo viernes 24 de febrero, y ya tienen fecha para venir a presentarlo en nuestro país. Concretamente, su visita tendrá lugar el próximo 3 de octubre, cuando su gira les llevará a la Sala Apolo de Barcelona.

Tras el repentino éxito inicial de los discos Clap Your Hands Say Yeah (2005) y Some Loud Thunder (2007), los distintos miembros de la banda empezaron a imvolucrarse en proyectos paralelos que acabaron por disolver el proyecto, dejándolo en manos de Alec Ounswort.

Este disco que vendrá a presentarnos, grabado en el estudio de Dr. Dog en Filadelfia y mezclado por Dave Fridmann, es el quinto de su trayectoria, y emerge de un período durante el que el estadounidense ha hecho una intensa búsqueda sentimental para procesar una etapa difícil, y sus canciones han resultado ser parte de un proceso catártico.

Las entradas para el concierto ya están a la venta en www.sala-apolo.com por un precio de 14€ + gastos de gestión (anticipada), 10€ + gastos de gestión (anticipada Socios Apolo 113) y 18€ (taquilla).