Clap Your Hands Say Yeah anuncian concierto en Gijón

Como siempre, nos alegramos cuando una banda internacional decide salirse del circuito habitual y llevar su música a ciudades diferentes de nuestra geografía. Ese es el caso en estos momentos con Clap Your Hands Say Yeah, que visitarán Gijón el próximo 13 de octubre.

La banda estadounidense actuará en la Sala Albéniz de la ciudad asturiana, con entradas a la venta por 15€ + gastos en www.mestizoproducciones.es o físicamente en Librería Paradiso (Gijón) y La Bomba Récords (Oviedo).

Originarios de Brooklyn y Filadelfia, comenzaron a tocar en 2004, tras lo que lanzaron su disco homónimo de debut en el año 2005, tras lo que llegaron Some Loud Thunder (2007), Hysterical (2011), Only Run (2014) y The Tourist (2017). Este otoño, tendremos una nueva oportunidad de disfrutarles en el norte de España.