Cinco discos masivos publicados casi sin previo aviso

El cantante y productor estadounidense The Weeknd publicó el pasado viernes un nuevo trabajo por sorpresa. My Dear Melancholy contiene seis piezas y se trata del sucesor de su extenso anterior álbum de estudio, el premiado Starboy de 2016.

Uno de los resultados de la popularidad de los servicios de streaming es que de vez en cuando se dan estos casos, en los que el artista comparte sin ningún tipo de promoción su inédito material. A continuación repasamos cinco lanzamientos superventas que llegaron de esa forma, sin previo aviso.

Radiohead – In Rainbows/The King Of Limbs

El último lanzamiento de Thom Yorke y compañía, A Moon Shaped Pool, data de 2016. Sin embargo, sus dos anteriores trabajos (In Rainbows, de 2007, y The King Of Limbs, de 2011) fueron programados a escasos días de la fecha de publicación.

En el caso del primero, Radiohead usaron la fórmula del “paga lo que quieras”. Un movimiento que fue visto como radical en una época en la que no existía Spotify. Además, el anuncio se dio tan solo 10 días antes de su salida en octubre de 2007.

Cuatro años después, la banda británica batió su propio récord y avisó de la llegada de The King Of Limbs cinco días antes de su lanzamiento en febrero de 2011.

David Bowie – The Next Day

La fallecida leyenda dejó como legado un último regalo para sus seguidores, Blackstar, en 2016. Tres años antes de su muerte, en su 66 cumpleaños, David Bowie anunció la publicación de The Next Day. Una noticia inesperada por todos menos sus colaboradores más cercanos.

El álbum fue grabado en secreto durante dos años y supuso el primer disco de Bowie desde el Reality de 2003. El público, eso sí, dispuso de dos meses para hacerse a la idea de que el artista iba a volver a editar nueva música.

Beyoncé – Beyoncé

Justo antes de la medianoche del 13 de diciembre de 2013, la diva del pop estadounidense publicó su quinto álbum de estudio. El exclusivo trabajo homónimo apareció de la nada en iTunes.

Se trataba de 14 piezas, acompañadas todas de un videoclip, que se estuvieron gestando durante meses, pero que nunca llegaron a tener una fecha de publicación oficial. El mejor ejemplo de lo que es un disco lanzado sin previo aviso.

U2 – Songs Of Innocence

Los irlandeses lanzaron el pasado año la segunda parte del sucesor del No Line On The Horizon de 2009. La publicación de Songs Of Innocence fue repentina, de forma gratuita y salió en iTunes de forma exclusiva.

El disco producido por Danger Mouse, entre otros, fue anunciado en un discurso del CEO de Apple Tim Cook. Sus palabras terminaron con una actuación por sorpresa de U2 y el anuncio de que su nuevo álbum llegaría a la plataforma en unos minutos.

Drake – If You’re Reading This It’s Too Late

El popularizado rapero estadounidense lanzó sin avisar esta colección de 17 canciones en 2015. Un año antes del superventas Views From the 6, los seguidores de Drake pudieron disfrutar de su nueva mixtape, colgada en iTunes por sorpresa.

If You’re Reading This It’s Too Late contiene colaboraciones de otros nombres importantes como Lil Wayne o Travi$ Scott. Además, llegó como antesala de sus actuaciones como cabeza de cartel de los festivales Coachella, Governors Ball o Wireless.