Cinco años después: The Shins

¿Os acordáis de The Shins? Espero que sí, aunque nunca está mal un repasito. Son un grupo originario de EEUU, concretamente de Nuevo México y cuyo estilo es el rock, alternativo, claro está, que aquí hemos venido a hablar de cosas serias. 5 años han pasado ya de aquel Port of Morrow, fue su último trabajo antes de este largo descanso.

The Shins estarán de vuelta el próximo día 10 de marzo, con un nuevo disco, del que hoy nos han dejado ver un tema de una forma totalmente inédita. También han anunciado que tienen preparado un show en Londres para el 20 de marzo y cuyas entradas saldrán a la venta el 13 de enero. Heartworms se llamará este nuevo trabajo, estará formado por 11 canciones, de las cuales nos han dejado ver Name for you. El resto, aquí las tenéis:

1. Name For You

2. Painting a Hole

3. Cherry Hearts

4. Fantasy Island

5. Mildenhall

6. Rubber Ballz

7. Half a Million

8. Dead Alive

9. Heartworms

10. So Now What

11. The Fear

Bajo mi punto de vista, nos espera un regreso por todo lo alto, y espero que algún festival español tome nota y cuenten con ellos entre los invitados. De momento, este nuevo adelanto me ha encantado, y espero que este nuevo disco siga la misma línea. Aquí os dejo el adelanto que nos han regalado, que seguro que para muchos será otro regalo más de los Reyes Magos. Disfruten.