Chvrches versionan a The 1975 en el Live Lounge de la BBC Radio 1

Nuestro programa radiofónico favorito con versiones, el Live Lounge de la BBC Radio 1, ha tenido la visita de Chvrches esta mañana para presentar su último single Get Out, pero también elegir un artista al que interpretar con su estilo particular.

En este caso, los escoceses han elegido una canción de The 1975, Somebody Else, que han logrado transformar y hacer suya. Podéis escuchar un fragmento de la versión en el siguiente tweet compartido por la propia BBC Radio 1.

.@CHVRCHES covering @The1975's 'Somebody Else' in the Live Lounge is so stunning 🌹 pic.twitter.com/djNHaPKlLi — BBC Radio 1 (@BBCR1) March 15, 2018

Recordemos que Chvrches, que a principios de semana nos presentaron a su nuevo batería para sus citas en directo, lanzarán su nuevo disco Love Is Dead el próximo 25 de mayo a través de Virgin Records.

En España, les tendremos formando parte del cartel del Primavera Sound, que será cuando podamos disfrutar por primera vez esos nuevos temas en directo.