CHVRCHES siguen desgranando su nuevo álbum: escucha “Never Say Die”

Uno de los estrenos más esperados de 2018 es el nuevo trabajo de CHVRCHES. El que será el tercer trabajo en la carrera del trío escocés de pop electrónico festivalero comandado por la voz de Lauren Mayberry se ha hecho de rogar, pero desde que publicaron Get Out, ha empezado el hype y la promoción de este álbum, del cual hemos conocido también esa My Enemy que cuenta con la voz de Matt Berninger (lider de The National). Ahora han tenido a bien estrenar un nuevo adelanto de este futuro Love Is Dead, y no es ni más ni menos que Never Say Die.

Este Never Say Die explora el carácter algo EDM del grupo. Lo que empieza siendo una vuelta a los arpeggios suaves y sintetizados del grupo culmina en un puente con un sintetizador rugoso que conduce a un estribillo donde el tiempo se ralentiza para traer esos pasajes oníricos del grupo y un ligero sample vocal que da un toque bastante resultón a esta pieza.

Never Say Die mira directamente al carácter festivalero de Get Out alejándose de la calma y, en cierta forma, de la oscuridad que poblaba My Enemy para entregar un corte pegadizo que, sin duda, moverá al público en los conciertos que se avecinan (recordemos que CHVRCHES pararán en nuestro país para actuar en el Primavera Sound). Lauren Mayberry dice que este tema “es uno de mis favoritos porque tiene la yuxtaposición de lo que hacemos – una mezcla entre luz y oscuridad. Es melódico y directo pero también usa algunos de los mejores sonidos que jamás hemos usado”.

Love Is Dead saldrá a la venta el próximo 25 de mayo a través de Virgin y Glassnote. Contará con la producción de Greg Kurstin y será una reflexión sobre la situación mundial actual a través de un prisma de pop electrónico.