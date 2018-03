Chvrches nos presenta a su nuevo batería

Los preparativos para el tercer disco de Chvrches están cada vez más avanzados. Aunque no podemos escucharlo hasta el próximo 25 de mayo, la banda escocesa quiere mantenernos al día de todas sus novedades, y este fin de semana nos han presentado a través de su cuenta de Twitter al que será su nuevo baterista para sus conciertos en directo.

Se trata de Johnny Scott, que previamente ha tocado con bandas como The Kills, KT Tunstall y BDY PRTS. Recordemos que, por ahora, hemos podido escuchar dos adelantos de Love Is Dead, uno de ellos Get Out y otro el más reciente My Enemy en el que Lauren Mayberry es acompañada en tareas vocales por Matt Berninger, cantante de The National.

Para disfrutarles en directo, este año por ahora solo tendremos la oportunidad de hacerlo en el Primavera Sound 2018, junto a multitud de otras grandes bandas.