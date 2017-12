Chvrches habla del sonido e influencias de su próximo disco

Uno de los mejores momentos de esta época del año, además de hacer y revisar la listas de lo Mejor del Año, es repasar todos los artistas que tienen previsto lanzar un nuevo trabajo en el año por venir. Entre ellos, estarán Chvrches, que acaban de desvelar nuevos favores sobre este nuevo disco.

Lo primero, aclarar que aún no tenemos fecha que daros para este tercer trabajo del trío británico, cuyo último lanzamiento Every Open Eye se remonta ya a 2015.

Para esta nueva entrega, los escoceses están trabajando con el productor Greg Kurstin, uno de los nombres del momento y famoso por su trabajo con Adele, Liam Gallagher, Foo Fighters o Sia, entre otros. Junto a Kurstin, están sabiendo cocinar un disco Que ya empieza a tener un sonido y estilo bastante reconocible. “Cuando escucho el disco, siento que es la cosa más pop que hemos hecho y también la más agresiva y vulnerable al mismo tiempo“, afirma la cantante Lauren Mayberry en palabras a Entertainment Weekly.

En cuanto a las letras y temáticas de las mismas, Mayberry reconocer que la situación actual tiene una gran influencia a la hora de componer. “Me he estado fijando en el mundo y me he dado cuenta de que somos los mejores y los peores, la humanidad hace todo esto por sí misma. El álbum trata de preguntarse por qué estamos donde estamos y cómo nos reconciliamos con eso … Sí, suena alegre. Lo sé“, apunta.

Sea como sea, estamos deseando que este trabajo se haga finalmente realidad y podamos escucharlo muy pronto acompañado de una gira.