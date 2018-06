Chvrches graba versiones de su “Get Out” y el “Stay” de Rihanna para Spotify

De vez en cuando, Spotify invita a algunos de los principales artistas del panorama internacional a visitar sus estudios en Nueva York y grabar nuevas versiones tanto de sus canciones como de otros artistas. Los escoceses Chvrches han sido los últimos protagonistas de una de estas sesiones después de publicar su nuevo disco Love Is Dead el pasado mes.

Para empezar, nos ofrecen una versión mucho más sencilla de Get Out, grabada de una forma mucho más orgánica sin su habitual presencia o protagonismo electrónico. Recordemos que en esta casa tanto histrionismo y azúcar no gustó demasiado, sin embargo esta versión resulta más apetecible.

Además, para homenajear a otro artista, eligieron a nada menos que Rihanna, de la que versionaron su famosísima balada de 2013 Stay. Merece muchísimo la pena escuchar ambas grabaciones que os dejamos a continuación.