CHVRCHES estrenan tema con Matt Berninger y detallan su próximo lanzamiento

Uno de los estrenos más esperados por muchos es, sin duda, el nuevo trabajo de CHVRCHES. El trío británico liderado por Lauren Mayberry dio el campanazo en 2013 cuando estrenaron su álbum debut, The Bones of What You Believe, lleno de melodías adictivas y sintetizadas que le permitieron recorrerse todo el mundo y publicar, dos años más tarde, Every Open Eye, su sucesor. Hace unas semanas estrenaban Get Out, un primer adelanto que antecedería su tercera referencia de la que aún se conocía poca información más allá de que estaría producido por Greg Kurstin. Pero ahora acaban de estrenar en el programa de Zane Lowe nuevo tema y han terminado de detallar este tercer álbum: Love Is Dead.

El 25 de mayo a través de Glassnote llegará este tercer álbum, Love Is Dead, comentaba el grupo en el programa de radio. Contendrá 13 cortes y explorarán la sociedad actual en la que hay cosas malas pero también otras buenas por las que luchar. Junto a este anuncio han presentado My Enemy, una colaboración con Matt Berninger, el vocalista de The National, y cabe decir que suena de lujo. Dejan de lado el pop más histriónico para hacer algo más reposado e interesante, con una electrónica que le sientan a la perfección al barítono de Cincinnati. Se trata de un ejercicio pop que saca lo mejor del mundo más intenso de Berninger y el más fiestero de CHVRCHES, creando un equilibrio exquisito.

Recordemos que el origen de el origen de la relación entre Mayberry y Berninger podría venir de aquella ocasión en la que The National invitó a Lauren Mayberry a interpretar con ellos I Need My Girl.