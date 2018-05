Chuck Auerbach, padre del cantante de The Black Keys, anuncia su debut

Todos sabemos que Dan Auerbach es un músico muy activo gracias a sus diferentes proyectos, entre ellos ser guitarrista y vocalista de The Black Keys. Lo que no sabíamos es que su talento tenía algo de genética. Y es que, su padre, Chuck Auerbach, ha anunciado su primer álbum.

El debut del veterano artista llegará el próximo 15 de junio, el día del padre en Estados Unidos, vía Easy Eye Sound, el sello del propio Dan. El título de este disco es Remember Me y ya goza de un primer sencillo, My Old Man.

Dan ha trabajado en la producción y las guitarras del repertorio interpretado por Chuck Auerbach. Tanto el estudio del sello del líder de The Black Keys, como el estudio Butcher Shoppe de Nashville han acogido la grabación de esta nueva referencia.

Un trabajo emotivo

“Después de recibir tanta ayuda de mi padre durante los años, estaba feliz de echar una mano en la realización de este disco y devolverle el favor“, ha dicho Dan en un comunicado. En cuanto a Chuck Auerbach, no ha dudado en revelar de dónde surgió el single mencionado: “Estar con mi padre al final de su vida fue una de las cosas más duras, y más bonitas, que he tenido que hacer. Me llevó 18 años digerirlo, y luego la escribí“.