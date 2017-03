Chromatics y Johnny Jewel, confirmados en el regreso de Twin Peaks

Si hablamos de Twin Peaks, además de una serie de culto, se nos viene a la cabeza inevitablemente su increíble banda sonora. Y si hay un grupo actual que sepa reflejar como nadie el universo de David Linch, ese no es otro que Chromatics.

Los fans incondicionales de la serie estarán deseosos de que llegue el próximo 21 de mayo, fecha en la que se estrena la tercera temporada. Porque si bien el pasado año se confirmó la presencia de Ruth Radelet de Chromatics, de Trent Reznor, de Eddie Vedder y de Sky Ferreira, ahora Echo Park Records ha confirmado la participación de Chromatics y de su líder Johnny Jewel, y al parecer esta aparición no va a consistir en un simple cameo sino que irá más allá, aunque de momento no se han revelado más detalles.

Todo lo que desvelaron lo podemos ver en el Tweet que compartió Alexis Rivera de Echo Park Records donde se ve la foto de Laura Palmer sobre vinilos rotos de Dear Tommy, el esperado nuevo disco de Chromatics que todavía sigue sin tener fecha de lanzamiento pero del que ya nos han ofrecido algunos adelantos como I Can Never Be Myself When You´re Around, Just Like You, In Films o Shadow.

¿Significará esta imagen que el estreno de la serie coincidirá con el lanzamiento del sucesor de Kill For Love? Esperemos tener noticias pronto.

Mientras tanto, la actriz Laura Dern habló muy positivamente de la tercera temporada de Twin Peaks en una nueva entrevista, que fue publicada el 6 de marzo donde aseguraba que “la gente tiene que verla, estoy muy emocionada. Es valiente, ardiente, profunda, conmovedora e hilarante”

