Chris Shiflett (Foo Fighters) prepara disco en solitario

El guitarrista de Foo Fighters, Chris Shiflett, está preparando el que sería su enésimo proyecto. En esta ocasión, es un disco en solitario llamado West Coast Town, del que ya se conoce el primer adelanto y su fecha de salida al mercado (14 de abril).

Use For A Name, Me First And The Gimme Gimmes, Chris Shifflett & The Dead Peasants o Jackson United son algunos de todos los proyectos mencionados anteriormente, aunque en esta ocasión, es Chris Shiflett quien lo hará en solitario. El primer adelanto, que compartirá nombre con el álbum, ya se puede escuchar, y es un homenaje a la música country de ayer y hoy.

“‘West Coast Town’ trata sobre crecer en Santa Barbara en los setenta y los ochenta, explicando lo que sentía en ese momento”, comenta Shiflett. “La demo del tema cuenta con un ritmo completamente diferente, pero (Dave) Cobb le dio la vuelta en su cabeza y consiguió que sonase más californiana, más del Oeste“. Y es que todo el álbum es un homenaje a la música que más ha influenciado al actual guitarrista de los Foo Fighters.

Como ya ha adelantado Rolling Stone, el disco se podrá comprar a partir del próximo 14 de abril, y mientras esperamos aun dos meses, Chris sigue participando con Foo Fighters. La banda liderada por Dave Grohl también parece que sacará un nuevo disco, como ya dijera Entertaiment Weekly, pudiendo presentarlo en el festival madrileño Mad Cool.

Aquí podéis escuchar el primer adelanto de West Coast Town.