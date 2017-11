Chris Martin y Bono cantan juntos en el programa de Jimmy Kimmel

La pasada madrugada, en el late night estadounidense que dirige el presentador Jimmy Kimmel, ha ocurrido una actuación colaborativa muy significativa. Bono de U2, Chris Martin de Coldplay y el actor Sean Penn se han subido al escenario con fines benéficos.

Se trataba de un programa especial en el que Bono acudió para apoyar RED, una obra de caridad que recauda dinero y busca concienciar en la lucha contra el SIDA. Aprovechando la participación del cantante irlandés, se llevó a cabo una actuación en directo en la que interpretó la canción One for My Baby (and One More for the Road), popularizada en su momento por Frank Sinatra. A la velada se unieron Chris Martin, líder de Coldplay, y Sean Penn, quien hizo un cameo de camarero.

El nuevo disco de U2, Songs Of Experience, llega este mismo viernes 1 de diciembre. En él colaboran, entre muchos otros, las Haim y Kendrick Lamar. Además, el año que viene tienen programado salir en una extensa gira mundial. Se acaba de saber, además, que pisarán España en septiembre de 2018, lo harán únicamente en Madrid, en el WiZink Center. Será la primera visita de la formación irlandesa a la capital tras 13 años de ausencia.