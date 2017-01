Chris Isaak, confirmado como cabeza de cartel del Azkena

Un nuevo número de confirmaciones ha llegado hoy por parte del Azkena Rock Festival y entre ellas hay nombres muy destacados. Chris Isaak es uno de ellos, volviendo al festival por segunda vez tras su memorable actuación de 2010, donde estará presentando su último trabajo First Comes The Night y actuando como cabeza de cartel del festival.

Pero no se vayan todavía que aún hay más, como diría aquel. Otro de los grandes nombres es el de Michael Kiwanuka, que se ha convertido e un auténtico referente del nuevo soul y el nuevo jazz vocal. Su último disco, el colosal Love & Hate, le ha encumbrado como una de las voces más auténticas, personales e innovadoras del estilo.

Tambien hay que destacar entre las confirmaciones al veterano grupo inglés de hard rock Thunder, que aporta más guitarras al festival y que estará con su nuevo trabajo Rip It Up, que se espera para el 10 de febrero, bajo el brazo.

También se añaden al cartel de ARF bandas como Hellsingland Underground, The Godfathers, The Dead Daisies, The Shelters, Buck & Evans, SCR y Los Mambo Jambo. Estos nombres se añaden a los ya previamente anunciados como el ex Creedence John Fogerty, The Cult, Cheap Trick, Loquillo o The Hellacopters.

El festival se celebra los días 23 y 24 de junio en Vitoria-Gasteiz y hasta el 1 de marzo puedes adquirir el abono bajo la oferta de 90 euros. Puedes encontrar más información sobre como comprarlos y sobre el festival en la web del Azkena.