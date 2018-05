Childish Gambino vuelve con nueva canción: “This Is America”

Donald Glover es una de esas personas que todo lo hace bien, ya sea intervenir en una superproducción de Hollywood, crear una serie que no para de recibir reconocimientos o lanzar música bajo el nombre de Childish Gambino.

Desde 2016 que no disfrutábamos de material nuevo del artista, y a pesar de que ha manifestado su intención de dejar de sacar música bajo ese nombre, este fin de semana nos sorprendió con el lanzamiento de una nueva canción titulada This is America, acompañada además de un desgarrador videoclip con alta carga política y de crítica social.

Para ello, Glover ha vuelto a trabajar con Hiro Murai, quien ya ha sido colaborador suyo en su exitosa serie Atlanta.

Os dejamos con el videoclip que, como curiosidad, estrenó aprovechando su doble presencia en Saturday Night Live como anfitrión e invitado musical.