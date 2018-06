Chemical Brothers y Beth Orton resucitan por sorpresa una versión perdida de Tim Buckley

La colaboración entre Chemical Brothers y Beth Orton viene de largo, ya que la cantante ha puesto voz a las canciones del dúo electrónico británico desde el comienzo de su trayectoria. De hecho, ya podemos escuchar la voz de Orton en la canción Alive Alone, perteneciente a su disco debut Exit Planet Dust en el año 1995.

Ahora, prácticamente dos décadas después de su grabación original, han decidido compartir una versión inédita que grabaron del clásico de Tim Buckley I Never Asked to Be Your Mountain. No han dado explicación alguna de las razones que les han llevado a compartir el tema en estos momentos, pero por nuestra parte estamos siempre encantados de escuchar nueva música del dúo, que estará este verano de nuevo en España para actuar tanto en el Bilbao BBK Live como en el Low Festival.