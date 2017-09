Charlotte Gainsbourg y Gay Manuel de Daft Punk comparten el tema ‘Rest’

Hay quienes somos unos verdaderos enamorados musicalmente de todo aquello que nos llega de nuestro país vecino por el norte. Ese amor se ve de sobra alimentado cuando recibimos noticias de colaboraciones como la que nos llega hoy.

La cantante y actriz Charlotte Gainsbourg ha compartido vía streaming Rest, la nueva canción de su disco homónimo que verá la luz el próximo día 17 de Noviembre. Rest ha sido compuesta junto a Guy-Manuel de Homem-Christ, uno de los miembros del duo Daft Punk. En el nuevo trabajo de la francesa desde su ya lejano Irm de 2010, han colaborado también nombres como Owen Pallett, Connan Mockasin, Sebastian e incluso Sir Paul McCartney.

El videoclip de este intimista tema, que puede verse a través de Apple Music, ha sido dirigido por la misma Charlotte Gainsbourg quien comenta que Lars Von Trier le animó a hacerlo: “Necesitaba un empujón y Lars me ayudó. Al principio le pregunté si él me dirigiría este vídeo y respondió: ‘no, debes hacerlo tú. Te diré exactamente lo que debes hacer’. Y me dictó las reglas que debía seguir. Yo asentía a través del teléfono y escribía las palabras del maestro”. Gainsbourg también ha añadido: “Debía añadir mi propia personalidad a las imágenes creando así un lenguaje repetitivo a través de ese loop. “

Poco a poco vamos conociendo más detalles de un disco que se intuye va ser de lo más sugerente. Estaremos atentos.