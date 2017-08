Cersei Lannister en el nuevo videoclip de Kasabian

La banda de Leicester ha compartido el vídeo de III Ray (The King), tema de su sexto y último álbum publicado hasta la fecha, For Crying Out Loud. Qué mejor manera de llevar a cabo un clip con la palabra “rey” por nombre que con Lena Headey entre los protagonistas.

La actriz de la serie de HBO Juego de Tronos, intérprete del papel de Cersei Lannister, ha colaborado con Kasabian en este esperado vídeo creado por Serge Pizzorno. En el clip Headey hace un ritual mágico en un parking de Leicester para revivir al rey Ricardo III. Posteriormente le lleva por la ciudad y le invita a parar en un pub. Con esto la banda hace un homenaje a la exhumación de los restos del monarca que se produjo en 2012 en un parking de Leicester.

Tras su premiado primer puesto en listas de Reino Unido y coronar a For Crying Out Loud como su quinto álbum consecutivo en alcanzar dicha cima, Kasabian se sumergirá en una durante los meses de noviembre y diciembre con paradas en Newcastle, Glasgow, Manchester, Aberdeen y Dublín así como Liverpool, Birmingham, Cardiff o Londres.