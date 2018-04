Cate Le Bon producirá el próximo disco de Deerhunter

Bradford Cox, vocalista de la formación estadounidense, ha confirmado que la compositora galesa estará detrás de lo próximo de Deerhunter. En una entrevista para la periodista de Vogue Rachel Hahn, colaboradora también de Pitchfork, el cantante ha detallado los planes de futuro del grupo.

“El resto de la banda va a llegar el domingo, y Cate producirá aquí (en Marfa, Texas) el próximo álbum de Deerhunter, el cual estará muy influenciado por el entorno“, ha comenzado relatando Cox. Además, ha revelado el título del disco, influenciado también por el entorno: Why Hasn’t Everything Already Disappeared?.

Sin confirmación oficial

“El desierto tiene un montón de cosas desaparecidas en él“, ha explicado el líder de Deerhunter. Los representantes de Cate Le Bon y de los de Atlanta no han confirmado todavía las palabras de Cox. De confirmarse, supondría que el sucesor del Fading Frontier de 2015 estaría en el horizonte.

Este verano, el proyecto Deerhunter estará de gira con una nueva alineación. Este tour parará el próximo 2 de junio en Barcelona, donde actuarán como parte de la programación del Primavera Sound 2018.