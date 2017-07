Cat Power anuncia un nuevo disco en desarrollo

Cat Power ha publicado en su cuenta de Instagram que la continuación de su último álbum, Sun, está en proceso. No ha habido nuevo material por parte de la cantautora estadounidense Charlyn “Chan” Marshall desde 2012, cuando sacó dicho LP.

La cantante no ha revelado ni título ni fecha de lanzamiento del que será su décimo álbum de estudio. En los últimos años, Marshall ha estado ocupada colaborando con artistas como J. Mascis, vocalista y guitarra de Dinosaur Jr. o Nick Cave and the Bad Seeds durante una gira. Además, narró el documental sobre Janis Joplin, Janis¸ y participó en el vídeo musical del tema Go Up del dúo francés Cassius.