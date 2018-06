Caroline Rose visita Europa este julio con tres paradas en España

La cantante neoyorquina ha dado un paso adelante con su último lanzamiento, Loner. La gira de presentación del segundo LP de Caroline Rose llega en julio a Europa y pasa por España.

Caroline Rose pondrá a prueba en nuestro país su renovado sonido, después de pasar casi un lustro desde su anterior lanzamiento. Aquel I Will Not Be Afraid de 2014 contaba con 11 piezas que se nutrían del folk acústico propio de la música de cantautor.

Única cita en sala

Sin embargo, este año ha publicado una reválida de juvenil pop y llena de mensajes generacionales con la que se ha ganado un buen número de seguidores. Caroline Rose interpretará los temas de Loner en dos festivales nacionales, el 19 de julio en el FIB de Benicassim y el 21 en el Barranco Festival de Fitero; el 20 actuará también en el local Dabadaba de Donostia, en lo que será la única oportunidad de verla en sala por España.

Las entradas para esta cita se pueden adquirir ya a un precio de 10 euros (1 euro más por gastos de gestión). Además, en caso de no agotar el aforo, se podrán comprar en taquilla por un total de 13 euros.