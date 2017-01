Caroline Polachek (Chairlift) lanza álbum en solitario por sorpresa

Hace unas semanas Chairlift anunciaban que se iban a dar un tiempo. Un anuncio que llenó de incertidumbre a sus seguidores y que dejaba algunas dudas sobre el futuro de la banda formada por Patrick Wimberly y Caroline Polachek. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo hasta que se ha despejado una de las principales incógnitas: sí, Polachek estaba trabajando en un álbum en solitario. Y lo acaba de lanzar.

Bajo las iniciales CEP, Caroline Polachek ha publicado Drawning A Target Around The Arrow, un álbum completamente instrumental que puede descargarse de forma gratuita. El disco marca un contraste respecto a su anterior trabajo en solitario, que grabó usando el nombre Ramona Lisa.

En una entrevista reciente, Polachek ha explicado por qué ha hecho un álbum instrumental: “Me sentí atraída por lo funcional que era y me pareció extraño que nunca había mirado la música de esa manera antes. Siempre me he acercado a la música desde una óptica narrativa, con un significado por sus referencias o siendo política. Pero nunca antes la había visto de una forma tan limpia como para que me dijese a mí misma lo útil y excitante que era para mí”.

Polanchek sigue mirando al futura y ya habla de su próximo álbum “que será vocal. De alguna manera, este álbum es como un intermedio, algo de silencio entre estos periodos”. Además, no hay que olvidar que, pese a haber anunciado su separación, Chairlift ofrecerán una serie de conciertos en abril.

Puedes descargar el álbum aquí