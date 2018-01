Los próximos días 10 de enero en el teatro madrileño Nuevo Apolo y 12 de enero en el Palau de la Música Catalana, la cantautora francesa Carla Bruni presentará su nuevo álbum de estudio en el marco de la segunda edición del Atlantic Sons Festival y de la decimonovena edición del Festival Mil·lenni, respectivamente. Un trabajo discográfico que bajo el título French Touch recoge clásicos de la música contemporánea popularizados por The Rolling Stones, The Clash, Lou Reed, Henry Mancini, Willie Nelson, Depeche Mode, AC/DC o ABBA, entre otros. Un disco que aúna composiciones que están en el subconsciente colectivo de varias generaciones —como Miss You, Enjoy The Silence, Moon River, Highway to Hell o Crazy—, elegidos por la turinesa por su significado personal.

Producido por el multipremiado productor y arreglista canadiense David Foster, French Touch es una nueva y elegante propuesta discográfica que contiene en palabras de la propia artista “canciones que inspiran el concepto francés de amor a primera vista – coup de foudre—”. Once temas cálidos, aterciopelados y ricos en melodías, con esa atracción universal de las versiones originales, pero adaptados a su íntimo y conmovedor estilo acústico.

Quinto álbum de estudio de la carrera musical de Carla Bruni, iniciada en 1997, French Touch significa la primera publicación de la exmodelo desde Little French Songs (2013).