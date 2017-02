Carl Barat habla sobre el futuro de The Libertines

Parece que son buenos tiempos para la banda británica. Lejos han quedado las desavenencias continuas que enturbiaban el buen hacer de la banda, dejando la música a un segundo plano.

El amor más fraternal llena las vidas de Carl Barat y The Libertines según nos cuenta en una entrevista concedida hace unos días donde nos da pistas sobre cómo se presenta el 2017 tanto para la banda como para sus proyectos personales.

Parece que por el momento tendremos que esperar un poco para tener un nuevo disco deThe Libertines ya que aunque no paran de trabajar en ello, puede que les lleve más tiempo de lo esperado, aunque buena parte del material ya estaría listo para poder editarse, aunque entendemos que quieren dejar pasar tiempo ya que su último disco está bastante reciente.

Aún así, la banda tiene una serie de conciertos y festivales programados para este año y estamos seguros que alguna sorpresa podrán desvelar en directo, algo cada vez más habitual.

Mejor suerte parece correr lo que concierne a Carl Barat and the Jackals, proyecto que sigue adelante tras un primer disco redondo y que parece que podría saberse algo en poco tiempo acerca de su continuidad. En resumen, Carl ha admitido que ha dedicado parte del año pasado en la producción de este disco así que con bastante seguridad no tardaremos en tener nuevo material.

Nos gusta ver de nuevo a estos chicos con tan buena sintonía y con tantas ganas de ofrecer lo mejor de ellos, esperamos que 2017 nos dé alguna alegría aunque todo apunta que se cumplirá en breves.