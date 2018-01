Car seat Headrest reinventan “Twin Fantasy”

¿Alguna vez no habéis hecho algo que con el tiempo lo podríais haber mejorado? Los chicos de Car seat Headrest así lo han valorado y creen que el paso del tiempo da una madurez que puede hacer que cambien las cosas y así han actuado.

Will Toledo y los suyos se dieron a conocer principalmente a conocerse con Twin Fantasy, antes de que ficharan por Matador Records y la fama les catapultase a lo más alto, a través de Bandcamp, donde distribuyeron dicho disco en 2011. Hay que tener en cuenta que tenían 19 años cuando se lanzaron hacia esta aventura discográfica.

Pero especialmente para Will, este disco nunca estuvo acabado, al menos como a él, tras verlo en la distancia, le hubiera gustado, pero hasta el pasado 2017 no tuvo la necesidad de darle ese giro.

Eso dice mucho de una banda ya que hay cierto amor por su obra e incluso muestra cierta insatisfacción ante el resultado final. Siempre han sido valorados por este punto y porque además, siempre ha sido auto suficiente en cuanto a producción.

Por ello, han vuelto a darle un giro completo, a las mismas canciones pero siendo totalmente diferentes. Un ejercicio de creatividad mayúsculo y de honestidad hacia su propia música. Incluso os costará reconocer de nuevo las canciones, variando hasta la duración de las mismas.

El track list es el siguiente:

1. My Boy (Twin Fantasy)

2. Beach Life-In-Death

3. Stop Smoking (We Love You)

4. Sober to Death

5. Nervous Young Inhumans

6. Bodys

7. Cute Thing

8. High to Death

9. Famous Prophets (Stars)

10. Twin Fantasy (Those Boys)

A partir del 16 de febrero podremos tener este interesante giro de tuerca, mientras tanto os avanzamos este tema que seguro que os va a encantar: