Han pasado casi siete años desde que nos dejó, pero seguro que cualquier amante de la música la echa en falta cada día. Hablamos de Amy Winehouse, una de las mejores voces femeninas de la historia del Soul, que se apagó demasiado pronto, como la de otros grandes artistas.

Durante estos casi siete años seguro que os habréis preguntado qué grandes canciones nos habría dado. Pues hace unos días salió a la luz un tema anterior a su gran salto a la fama en 2003 con Frank, su primer álbum de estudio.

Es una demo que Amy Winehouse grabó con sólo 17 años. El tema se titula My Own Way, y fue compuesto por James McMillan y Gil Cang, quien lo ha publicado, y grabado por Amy Winehouse para darse a conocer a las discográficas.

“Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó asombrados”, asegura Gil Cang.

Procedencia de la demo

Cang confesó al periódico Camden New Journal que estuvo dándole vueltas un tiempo, y que al encontrarlo de nuevo, pensó que sería una buena idea darlo a conocer. También cuenta que quedó prendado de la voz de Amy Winehouse nada más escucharla.

My Own Way está disponible en Youtube y aquí lo tenéis.