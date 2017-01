Tal vez los fans de Tame Impala lo sepan ya, pero Cameron Avery no es sólo bajista, también es cantante, compositor y multinstrumentalista, y ha llegado la hora de que muestre su talento individualmente. Y qué mejor forma que mediante un LP en solitario que ha titulado Ripe Dreams, Pipe Dreams y que publicará el 10 de marzo a través del sello Anti-.

Respecto a este nuevo proyecto y las influencias que ha tenido a la hora de desarrollarlo, Avery ha declarado: “quería hacer algo que sonara como los discos viejos que me encantan –Jonhhy Hartman, Dean Martin, Frank Sinatra, Elvis Presley, Sarah Vaughan, Etta James…”. Aseguraba también que en esta ocasión busca un sonido de banda más instrumental y menos densidad en las letras.

Para los impacientes, el músico ha compartido en Soundcloud el que será el primer single del álbum, Wasted On Fidelity. Fue escrita tras una fallida relación sentimental, y se centra de una forma profunda en el estado mental de una persona desgastada. En aquella racha tortuosa, el compositor pensaba que “la única manera en la que podía ser conseguir felicidad era pagando por ella”.

Cameron Avery sólo colabora con Tame Impala en directo y no en estudio, pero aun así ha seguido la estela de sus compañeros de escenario, Kevin Parker y Jay Watson, que también se han mantenido ocupados con sus proyectos por separado. Así, parece que en 2017 la formación de rock psicodélico va a darse un descanso o, al menos, tomárselo con más calma.

Canciones de Ripe Dreams, Pipe Dreams:

01 A Time and Place

02 Do You Know Me by Heart?

03 Dance With Me

04 Wasted on Fidelity

05 Big Town Girl

06 Disposable

07 The Cry of Captain Hollywood

08 Watch Me Take It Away

09 An Ever Jarring Moment

10 C’est Toi (extended)