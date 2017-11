Calexico, nueva incorporación al VIDA Festival 2018

Los estadounidenses Calexico nos dejaban escuchar ayer Voices In The Field, un nuevo adelanto de su esperado nuevo disco, y hoy vuelven a ser actualidad al convertirse en la cuarta banda confirmada para el 5º aniversario del VIDA Festival, que tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio del 2018 en Vilanova i la Geltrú.

De este modo, se unen en el cartel a los ya confirmados Franz Ferdinand, St. Vincent (que la organización anunciaba ayer mismo como cabeza de cartel) y Nick Mulvey, en lo que será una nueva oportunidad de disfrutar del directo de la legendaria banda de Arizona liderada por Joey Burns y John Convertino.

El público podrá así descubrir las canciones de su noveno disco The Thread That Keeps Us, un trabajo grabado en los estudios Panoramic House de California y producido por Craig Schumacher que sigue explorando su sonido a medio camino entre el folk y la americana pero añadiendo un toque de caos y ruido a la mezcla

No nos lo perderemos…