Calexico estrena un tercer adelanto de su nuevo disco: “Under The Weels”

Calexico ha compartido el tercer single de su esperado nuevo álbum The Thread That Keeps Us, que estará disponible el 26 de enero a través de City Slang. Under The Wheels es el título de este nuevo tema que se presenta opositando para clásico de la banda de Arizona.

Como nos recuerdan en nota de prensa, The Thread That Keeps Us está co-producido por Craig Schumacher y la propia banda, y se hizo reuniendo a músicos de todo el mundo, para conseguir un sonido tan particular: “Hay un poco más de caos y ruido en la mezcla de lo que hay habitualmente“, señala Joey Burns, vocalista y guitarrista, “aunque tiene más relación con el estado actual de la sociedad, con dónde nos encontramos actualmente…“.

Este álbum también continúa con el camino hacia delante, buscando en la experimentación una fuente de inspiración: “Siempre estamos haciendo cosas nuevas, si nos encontramos muy cómodos con algo, alguien acabará diciendo que debemos continuar, y no quedarnos estancados“.

Muy pronto conoceremos al completo este nuevo trabajo de Joey Burns, John Convertino, Martin Wenk, Jacob Valenzuela, Sergio Mendoza, Jairo Zavala Ruiz, y Scott Colberg.