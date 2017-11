Calexico estrena el segundo adelanto de su nuevo disco

The Thread That Keeps Us, el nuevo disco de Calexico, saldrá a la venta el próximo 26 de enero, y hoy ya podemos escuchar un nuevo single del mismo, Voices in the Field, que continúa con la línea del primer adelanto, End of the world with you.

Para desarrollar este nuevo disco, Joey Burns – vocalista y guitarrista -, y John Convertino –batería -, encontraron en el norte de California un lugar perfecto en los estudios de Panoramic House: una casa-refugio espiritual construida con la madera del desaparecido astillero The Phantom Ship, el ambiente perfecto para cargar de simbolismo unas canciones que nunca habían sonado así, con tanta fuerza. La dualidad infinita de California, entre la pesadilla y el sueño, supuso una fuente de inspiración para la banda.

The Thread That Keeps Us está co-producido por Craig Schumacher y la propia banda, y se hizo reuniendo a músicos de todo el mundo, para conseguir un sonido tan particular: “Hay un poco más de caos y ruido en la mezcla de lo que hay habitualmente”, señala Burns, “aunque tiene más relación con el estado actual de la sociedad, de dónde nos encontramos actualmente…”. Este álbum también continúa con el camino hacia delante, buscando en la experimentación una fuente de inspiración: “siempre estamos haciendo cosas nuevas, si nos encontramos muy cómodos con algo, alguien acabara diciendo que debemos continuar, y no quedarnos estancados”.

Como en End of the World with You, en muchas de las canciones de The Thread That Keeps Us encontramos elementos que capturan y narran la ansiedad provocada por vivir en estos tiempos tan revueltos; sin embargo, explica Burns, no se busca esto a través de clásicas estructuras de canciones protesta, más objetivas, sino a través de historias particulares, como las que él observaba durante sus largos paseos por el Norte de California.

Os dejamos con el tracklist de este nuevo trabajo:

01. End of the World With You

02. Voices in the Field

03. Bridge to Nowhere

04. Spinball

05. Under the Wheels

06. The Town & Miss Lorraine

07. Flores y Tamales

08. Another Space

09. Unconditional Waltz

10. Girl in the Forrest

11. Eyes Wide Awake

12. Dead in the Water

13. Shortboard

14. Thrown to the Wild

15. Music Box