C. Tangana se alía con el bailaor flamenco El Yiyo para el videoclip de ‘Pa Que Brille’

Últimamente, no paramos de tener noticias de C. Tangana, que hoy estrena un nuevo videoclip para la canción ‘Pa Que Brille’, extraída de su último trabajo Ídolo, y para el que cuenta con la participación del bailaor El Yiyo.

Realizado por BRBR Films y dirigido por Luis Rojo y Nacho A. Villar, el videoclip abre la puerta a la intersección entre el flamenco y el nuevo rap, poniendo así imágenes a una las canciones más románticas e intimistas del disco. Para ello, Tangana cuenta con el talento emergente de El Yiyo, que a sus 20 años se ha posicionado ya como el nuevo nombre clave del baile flamenco.

Según el autor de la canción, el flamenco es “una cultura popular de calidad, son cosas realmente buenas que encuentran su punto partida en la gente. El flamenco me influye sobre todo desde las letras, pero lo que más me interesa es que tiene esa parte de cultura popular que no es industria“.

Descubre esta alianza entre dos estilos tan diferentes en este nuevo videoclip de C. Tangana.