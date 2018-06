C. Tangana comparte su nuevo tema ‘El Rey Soy Yo / I Feel Like Kanye’

El rapero nacional acostumbra a declaraciones tan polémicas como las que servía durante la famosa entrevista del último Primavera Sound. En ella también participaban Yung Beef y Bad Gyal, junto a C. Tangana, y este último no se cortaba al reflexionar sobre la libertad de expresión.

“El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas, la madre del Rey me come los cojones, la que ahora llaman Reina era una presentadora de la tele, y eso es lo que sigue siendo para mí, y que me metan a mí también en la cárcel que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí”, aseguraba C. Tangana.

Tema y comunicado

Pues bien, hoy el músico ha compartido un tema con una relación más que clara con aquellas palabras. El Rey Soy Yo / I Feel Like Kanye ha llegado acompañada de un comunicado en el que continúa expresando su pensamiento: “Un insulto no es más grave por dirigirse al rey que por dirigirse a tí”.

Además, C. Tangana no duda en compararse a Kanye West, quien recientemente se posicionaba a favor de Donald Trump llevando también una estrategia promocional basada en dejar impactantes planteamientos, como por ejemplo que la esclavitud fue una elección.