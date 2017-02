Bush vuelven con nuevo disco: “Black And White Rainbows”

Para los nostálgicos, tenemos una nuena noticia. Black And White Rainbows será el séptimo álbum de Bush y saldrá a la venta el 10 de marzo a través del sello Caroline International. El primer single será Mad Love y lo interpretarán en los directos de The Voice UK, donde su líder Gavin Rossdale es uno de los coaches, así como en el concierto que ofrecerán en el Shepherds Bush Empire el 14 de marzo.

El disco ha sido compuesto y producido por el propio Rossdale en los estudios Sea Of Sound de Hollywood, y supone su primer trabajo desde que lanzaran Man On The Run en 2014. Recordemos que hablamos de una banda que ha vendido cerca de 20 millones de discos en Estados Unidos y, hasta la fecha, cuenta con 17 singles que han sido Top 40.

La formación actual de Bush está compuesta por Gavin Rossdale (voz y guitarra), Chris Traynor (guitarra), Corey Britz (bajo) y Robin Goodridge (batería). Os dejamos con el tracklist completo de este Black and White Rainbows: