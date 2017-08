Bully se reactivan con “Feel The Same”, primer avance de su segundo LP

La banda de influencias grunge y punk golpea de nuevo con un suculento nuevo single, adelanto de Losing, trabajo que saldrá el 20 de octubre vía Sub Pop. El tema no desentona con lo presentado en el debut Feels Like, material editado en 2015, con un sonido guitarrero y en el que la voz desgarrada de Alicia Bognanno sigue comandando al trío norteamericano.

Lo nuevo de Bully promete hacer mucho ruido y, para promocionarlo, los de Nashville han programado una gira en la que recorrerán Estados Unidos entre noviembre y diciembre de este año. Habrá que esperar para verles en directo por Europa.