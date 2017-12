Bryan Singer ya no es el director de la película sobre Freddie Mercury

Parece que la película basada en la vida de Freddie Mercury sigue siendo un proyecto difícil de completar. Si la semana pasada conocíamos la noticia de que el director Bryan Singer se había ausentado durante un par de semanas del rodaje debido a problemas de salud, ahora sabemos que el estudio responsable de la película ha decidido finalizar su contrato.

Para no incurrir en nuevos retrasos, ya que la película está prevista para las Navidades de 2018, ya se encontrarían buscando un sustituto para Singer, del que se rumoreaba que tampoco tenía una especialmente buena relación con el protagonista de la cinta, Rami Malek.

A raíz de las novedades, Singer ha emitido una declaración en la que explica su salida del proyecto. “No quería nada más que poder terminar este proyecto y ayudar a honrar el legado de Freddie Mercury y Queen, pero Fox no me lo permitió porque necesitaba poner temporalmente mi salud y la de mis seres queridos en primer lugar.

Bohemian Rhapsody es un proyecto apasionante. Con menos de tres restantes de rodaje, le pedí a Fox que me diera algo de tiempo libre para poder regresar a los EE. UU. para ocuparme de asuntos urgentes de salud relacionados con uno de mis padres. Esta ha sido una experiencia muy exigente, que finalmente afectó seriamente mi propia salud. Desafortunadamente, el estudio no estaba dispuesto a complacerme y decidió prescindir de mis servicios. Esta no fue mi decisión y escapa a mi control”.

En otro momento del comunicado, Singer niega cualquier enfrentamiento con Malek. Por nuestra parte, como fans de Queen, esperemos que encuentren pronto un nuevo director y puedan terminar la película en el plazo previsto.