Han pasado escasas horas desde que se celebrara la 60º edición de los premios Grammy en el Madison Square Garden de Nueva York. En esa gala, presentada por James Corden y cargada de actuaciones protagonizadas por artistas de primera línea como Elton John, Lady Gaga, Childish Gambino o Bruno Mars, ha sido este último el que más ha destacado al llevarse el mayor número de premios de la noche.

Y es que el hawaiano, con su 24k Magic, se ha llevado los grandes premios: canción (record) del año, álbum del año, tema (song) del año, para culminar con mejor actuación R&B, mejor canción R&B (ambas con That’s What I Like) y mejor álbum R&B.

Otro que no se puede quejar es el americano Kendrick Lamar, el cual se ha llevado todos los premios de la categoría de rap: mejor álbum por DAMN., mejor canción rap y mejor actuación de rap con HUMBLE. y, finalmente, mejor actuación de rap/cantada por LOYALTY. con Rihanna.

Si seguimos husmeando en la lista de ganadores de esta última edición de los Grammy encontramos dos gratas sorpresas: The War On Drugs se llevan a casa mejor álbum de rock (compitiendo con Queens of The Stone Age o Mastodon) y The National hacen lo mismo con mejor álbum de alternativa, viéndose las caras con Father John Misty y LCD Soundsystem, que se llevaron mejor packaging y mejor tema de electrónica respectivamente.

En el apartado efemérides encontramos premios para Leonard Cohen con mejor actuación de rock por You Want It Darker o el mejor álbum de spoken word, que se lo lleva Carrie Fisher con The Princess Diarist.

Entre otros premios a destacar tenemos el de Alessia Cara como mejor artista revelación, Ed Sheeran llevándose mejor álbum pop y mejor actuación en solitario de pop, compartiendo protagonismo en el apartado pop con Portugal. The Man, que se han llevado un merecido mejor actuación pop de grupo por Feel It Still. Kraftwerk se llevan a casa el premio a mejor álbum de dance/electrónica (compitiendo con Bonobo, Mura Masa y ODESZA), Foo Fighters se alzan con el premio a mejor canción rock con Run, Childish Gambino y su Redbone se llevan mejor actuación de R&B tradicional y The Weeknd el mejor álbum urbano contemporáneo con Starboy.

Como últimas notas a destacar, tenemos a Shakira llevándose el premio a mejor álbum de pop latino con El Dorado y Residente con el mejor álbum latino de rock/urbano/alternativo con su trabajo homónimo.

En los premios técnicos, toca destacar el 24k Magic como el mejor trabajo mezclado y a Greg Kurstin como productor del año.