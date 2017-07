Bruce Springsteen firma un acuerdo mundial con Universal Music Publishing

Hasta hace nada el catálogo del artista norteamericano se debatía entre varias empresas, Downtown Music Publishing en los Estados Unidos y Sony / ATV en el Reino Unido, son sólo algunos ejemplos. Un nuevo acuerdo anunciado por primera vez por el New York Post y confirmado posteriormente ha conseguido la unificación mundial del catálogo bajo la firma de Bruce Springsteen.

Esto incluye tanto discos tan reconocibles como Born To Run como canciones compuestas por él e interpretadas por otros, The Ghost of Tom Joad (Rage Againt The Machine) y It’s Hard To Be a Saint In the City (David Bowie) entre otras.

Jody Gerson, presidente de UMPG, anunció la noticia con un comunicado en el que dejaba claro que están “encantados de poner todos los recursos globales de nuestra empresa en la expansión de la popularidad de Su música”. Durante más de cuarenta años, Springsteen ha acumulado uno de los catálogos más extensos del momento y, además de ser una decisión empresarial más que musical, UMPG pretende crear “emocionantes nuevas experiencias de los aficionados”. Veremos cómo repercute esto entre las estanterías de las tiendas de discos y las plataformas de escucha en streaming.