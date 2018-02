Finalizados los Brit Awards 2018, los premios musicales más importantes de Reino Unido, en CrazyMinds os traemos un pequeño resumen de lo ocurrido en esta velada.

Antes de la gala de los Brit Awards, la alfombra roja ya ha tenido de qué hablar, sobre todo por el gesto de la rosa blanca con la que la gran mayoría de artistas posaban en el photocall. Este gesto también lo pudimos ver en los Grammys y está inspirado en el movimiento suffragette que atestó las calles del Reino Unido y posteriormente de Estados Unidos a principios del siglo XX. El color blanco se convirtió en la definición de la protesta social que luchaba por el derecho al voto de la mujer.

En cuanto a las actuaciones de la noche, hemos tenido una noche muy variada, y con un show constante. Liam Payne y Rita Ora interpretando el tema For You que da sonido a la película de la saga 50 Sombras de Grey, un Kendrick Lamar encima de una caja con un coche que era destrozado mientras este interpretaba Feel o un Justin Timberlake que se valía tan sólo de su guitarra para poner a todo el mundo en pie.

Too Good At Goodbyes nos mostraba el regreso del británico Sam Smith con el single de su segundo trabajo The Thrill Of It All.

“Supermarket Flowers es una canción muy importante para mí, por eso ha sido increíble cantarla en vivo en los Brits esta noche”, comentaba Ed Sheeran sobre el tema que interpretaba por primera vez en una gala. Este además se alzaba con el premio al Éxito Global.

Dua Lipa ponía su New Rules en el cielo y tras su actuación recogía el premio a Mejor Solista Femenina y al Mejor Artista Nuevo Británico, haciéndose con dos de sus cuatro nominaciones.

Pero la actuación que sin lugar a dudas es digna de mención esta noche fue la de Stormzy y su Blinded By Your Grace Pt 2, el single de su nuevo album Gang Signs & Prayer. Bajo una continua lluvia y un coro de gospel a sus espaldas cubiertos con pasamontañas, el británico se alzaba con el premio a Mejor Solista Masculino y el Album del Año, todo esto tras pedir explicaciones a Theresa May sobre el dinero del incendio del edificio Grenfell el pasado junio durante la interpretación de su tema, del que tenemos que decir que es un temazo.

“Theresa May, ¿dónde está el dinero para Grenfell, te crees que nos hemos olvidado de Grenfell?”, protestaba Stormzy.

Human se proclamaba Single Británico para Rag’n’Bone Man mientras que Foo Fighters se llevaban el premio a Grupo Internacional y Gorillaz al Grupo Británico.

Kendrick Lamar y Lorde se llevaban el premio a Mejores Solistas Internacionales masculino y femenino, respectivamente, mientras que Harry Styles ganaba el premio al Video Del Año.

Jorja Smith se alzaba con el BRITs Critics´ Choice y como Productor del Año, Steve Mac se llevaba la estatuilla.

Una velada mágica, como todos los años, y en la que se van superando poco a poco. Música de todo tipo inunda cada febrero el O2 de Londres con artistas de lo más derivado del panorama musical. Con esto dicho, ¿cómo se plantearán la gala del 2019? Podéis leer aquí sobre la gala del año pasado.

Ganadores de los Brit Awards 2018

Un dejamos por aquí un resumen de todos los ganadores en sus categorías respectivas:

British Female Solo Artist: Dua Lipa

British Male Solo Artist: Stormzy

International Group: Foo Fighters

British Single: Rag’n’Bone Man – ‘Human’

International Male Solo Artist: Kendrick Lamar

British Breakthrough Act: Dua Lipa

International Female Solo Artist: Lorde

British Group: Gorillaz

Global Success: Ed Sheeran

British Artist Video of the Year: Harry Styles

Mastercard British Album of the Year: Stormzy – ‘Gang Signs & Prayer’

BRITs Critics’ Choice: Jorja Smith

Producer of the Year: Steve Mac