Brian Johnson y su emotiva despedida de su compañero Malcolm Young

Tras la muerte este fin de semana del guitarrista de AC/DC Malcolm Young a los 64 años de edad, uno de los homenajes más emotivos ha sido el de su ex compañero de banda Brian Johnson, quien fue el vocalista de la mítica formación entre los años 1980 y 2016.

A través de su página web, Johnson ha querido compartir un comunicado dirigido a su amigo y compañero:

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi amigo Malcolm Young. No me puedo creer que se haya ido. Pasamos tantos tiempos increíbles en la carretera.

Siempre fui consciente de que era un genio con la guitarra, sus riffs se han convertido en leyenda, al igual que él mismo.

Todo mi amor y simpatía a su mujer Linda, sus hijos Cara y Ross, y Angus, estarán devastados al igual que lo estamos los demás.

Ha dejado un legado que no creo que muchos puedan igualar. Nunca le gustó el lado de la fama, siempre fue demasiado modesto para eso. Estamos hablando del hombre que fundó AC/DC porque decía que no había verdadero rock and roll ahí fuera.

Estoy orgulloso de haberle conocido y llamarle amigo, y voy a echarle muchísimo de menos.ç

Te saludo, Malcolm Young“.