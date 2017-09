Brian Eno y Tom Rogerson unen fuerzas en ‘Motion in Field’

El productor, compositor y músico experimental Brian Eno se ha juntado al pianista Tom Rogerson en un proyecto colaborativo que tendrá como fruto un nuevo álbum, Finding Shore. Este interesante trabajo llegará el próximo 8 de diciembre vía Dead Oceans; además, ya se puede escuchar Motion in Field, un primer avance compartido por Rogerson. Al parecer, ambos intérpretes se conocieron fuera de los servicios después de un bolo, sin llegar a profundizar en los detalles del encuentro.

A principios de año, Brian Eno editó un nuevo disco titulado Reflection. Junto al álbum, lanzado el primer día del año 2017, el músico inglés reeditó buena parte de su discografía en solitario. En total han sido cuatro las obras remasterizadas por Eno, todas ellas de la década de los 70: Another Green World, Here Come the Warm Jets, Before and After Science y Taking Tiger Mountain. La supervisión de estas reimpresiones estuvo a cargo de Miles Showell en los famosos estudios Abbey Road.

Por parte de Rogerson, esta colaboración llega en medio de la gira del segundo LP del trío Three Trapped Tigers, del que el pianista es miembro fundador. Silent Earthling es el título del disco y tan solo hay una fecha confirmada en los próximos meses; aun así, en verano oficiaron de teloneros en el tour conjunto de Deftones y Rise Against.