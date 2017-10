Brian Eno y Kevin Shields presentan un nuevo tema

El cantante Brian Eno y Kevin Shields de My Bloody Valentine han compartido Only Once Away My Son, una nueva colaboración que fusiona el talento de ambos artistas.

El tema forma parte de Adult Swim’s Singles, ya puede escucharse online y contribuye a la lista de temas presentada para “52 Weeks Of Free Music”. Mientras tanto, My Bloody Valentine se encuentran presentando el relanzamiento de sus dos primeros álbumes en formato vinilo en enero del año que viene. El mes pasado, por su parte, Shields anunciaba que está trabajando en nuevo material y harán su reaparición en directo a finales de año en Reykjavík, Islandia.