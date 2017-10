Brand New tiene clarísima su caducidad como banda

Desde luego, los fans de Brand New no pueden quejarse de que la banda no les ha indicado con claridad cuándo tienen previsto retirarse. Después de que este agosto lanzasen por sorpresa su quinto álbum Science Fiction, rompiendo así un silencio discográfico que se remontaba del año 2009, la banda ha anunciado durante un concierto que seguirán su carrera por 14 meses más, lo que coincide con finales del año 2018.

Las palabras del cantante Jesse Lacey no son sino una confirmación de lo que ya han dejado caer en las propias camisetas oficiales que están vendiendo en sus conciertos, en los que pone el nombre de la banda y las fechas 2000-2018. Eso es tener todo claro y planificado.

Así que si eres fan de la banda, recuerda ir a uno de sus conciertos en lo que queda hasta finales del año que viene o quizá no vuelvas a tener la oportunidad.