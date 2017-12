“Both Sides Of The Sky”, el nuevo disco de canciones inéditas de Jimi Hendrix

Estamos teniendo unos días llenos de sorpresas de artistas clásicos. Si ayer aparecía en YouTube el álbum o playlist navideño perdido de Paul McCartney, hoy nos encontramos con un nuevo lanzamiento de diez canciones inéditas de Jimi Hendrix titulado Both Sides Of The Sky que se lanzará el 9 de marzo a través de Sony Legacy.

El disco incluye una grabación del Woodstock de Joni Mitchell, junto con colaboraciones con Stephen Stills, Lonnie Youngblood, Jonny Winter y Billy Cox y Buddy Miles de la Band of Gypsys de Hendrix.

De este modo, se pone fin a una trilogía de lanzamientos extraídos del archivo inédito del artista después de Valleys of Neptune en 2010 y People, Hell and Angels en 2013.

Os dejamos con el tracklist de este lanzamiento: