Bonobo comparte su nueva canción en colaboración con Nick Murphy

A falta de pocos días para el lanzamiento de su nuevo disco, Bonobo ha compartido su nueva canción, No Reason, un tema en el que colabora Nick Murphy, el productor antes conocido como Chet Faker, poniendo las voces para este single que estará incluido en el nuevo álbum de Bonobo, Migration, que se publicará este viernes día 13 de Enero a través de Ninja Tune.

No Reason es una canción completamente absorbente gracias a una melodía hipnótica, de siete minutos de duración, en la que podemos escuchar la voz de Nick repetir la frase “we’ll move or go home somehow”, una letra que abarca el tema migratorio del disco. Bonobo, también conocido como el DJ británico y productor Simon Green, escribió la música primero y le dio a Nick Murphy una versión instrumental. Nick añadió más tarde la voz, y los dos grabaron la versión final en sus estudios caseros.

Bonobo ya había compartido a principios de diciembre Break Apart, otra de las pistas que formaran parte del que sera su sexto LP hasta la fecha, un tema suave en el que colabora con Rhye. El nuevo álbum incluirá 12 canciones en las que podemos encontrar otras colaboraciones como las de Jon Hopkins, Nicole Miglis, vocalista de Hundred Waters o la banda marroquí Innov Gnawa.