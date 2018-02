Bon Jovi reunirá a su formación original para el Rock and Roll Hall of Fame

Como viene siendo habitual cada año y para regocijo de los amantes de la música y el faranduleo, una nueva edición del Rock and Roll Hall of Fame está a punto de celebrarse. Se trata del mayor reconocimiento a la trayectoria profesional de los músicos que lleven al menos veinticinco años de carrera y hayan sido relevantes a nivel internacional. Este año entre los homenajeados se encuentra el grupo Bon Jovi, que ha anunciado que reunirá a su formación original de cara a la ceremonia de inclusión.

Así pues, el bajista Alec John Such volverá a la banda de New Jersey desde su partida en 1993, lo mismo que el guitarrista Richie Sambora, cuya salida tuvo lugar hace apenas cinco años. Tras veinticinco años de carrera, trece álbumes de estudio y millones de copias vendidas, la banda publicó su disco This House Is Not For Sale (Island, 2016).

La ceremonia tendrá lugar en el Public Auditorium de Cleveland el 14 de abril y la banda tiene previsto tocar un par de canciones tras su discurso de aceptación.