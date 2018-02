El mítico álbum For Emma, For Ever Ago por el que Justin Vernon se daba a conocer en 2007 como Bon Iver, está de 10º aniversario. Para celebrarlo, el artista daba ayer un concierto en el Harris Bradley Center de Milwaukee (Wisconsin, EE. UU). Fue en medio de este concierto donde Vernon presentaba un nuevo tema, compuesto a la vez que el artista trabajaba en los temas de su álbum debut. Hayward, MI es el nombre de esta canción inédita, siguiendo el gusto de Bon Iver por nombrar canciones según lugares.

Se trata del segundo tema inédito que Bon Iver presenta en los últimos meses. Y es que esto ya había ocurrido en su concierto de Richmond (Virginia, EE. UU.) en diciembre. Allí, el artista presentaba otro tema “aún no terminado”, según Vernon.

For Emma, For Ever Ago, mucho más que un debut

El primer álbum de Justin Vernon bajo el nombre de Bon Iver ha sido considerado como uno de los mejores álbumes de ruptura amorosa del siglo XXI por varios medios y revistas musicales. Y es que este trabajo nacía tras el encierro de Vernon durante los meses del invierno de 2006, en la cabaña de su padre a las afueras de un pueblo de Wisconsin.

Un tiempo que emplearía en componer y recuperarse de una larga mononucleosis, una crisis existencial y una ruptura amorosa. Este proceso de catarsis daría lugar al delicado folk acústico con voz de falsetto que inunda los tracks de su álbum debut. El sonido de temas como Skinny Love, Creature Fear o re:stacks calaría así en los oídos de la crítica y el público.

Ahora, para celebrar el aniversario de For Emma, Forever Ago, Vernon ha decidido reeditar el álbum en vinilo. Esta nueva edición incluye nuevo arte, así como textos del amigo y colaborador de Vernon, Trever Hagen. Una edición limitada de este vinilo puede adquirirse en la página web de Bon Iver.